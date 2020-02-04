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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

УЕФА не увидел в коронавирусе угрозы проведению Евро-2020

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не считают, что коронавирус может внести коррективы в проведение чемпионата Европы по футболу 2020.

"Нет", - сказал журналистам во вторник руководитель операционной деятельности на объектах чемпионата Андреас Шар, отвечая на вопрос, может ли ситуация с вирусом сказаться на сроках проведения мероприятия и внести другие коррективы.

"Конечно, мы не знаем, что произойдет, но, если нам нужно будет внести какие-то коррективы и какие-то дополнительные меры контроля по запросу российского правительства, мы это сделаем. Но на данный момент мы не думаем, что это (распространение вируса - ИФ) как-то повлияет", - добавил представитель УЕФА.

В Китае продолжает распространяться новый коронавирус, вызывающий пневмонию. На утро 4 февраля в Китае, по данным правительства, был подтвержден 20 471 случай заражения, еще около 160 зафиксированы в других странах. Умерли 427 заболевших. В связи с этим Россия ограничила транспортное сообщение с Китаем, частично закрыла границу на Дальнем Востоке и собирается ограничить въезд всех иностранцев с территории Китая, кроме как через аэропорт "Шереметьево".

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург.

Хроника 09 января – 04 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
футбол Евро-2020 коронавирус

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