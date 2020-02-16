Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:55

"Спартак" проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.

Результат встречи – 8:3 (3:0, 1:1, 4:2) в пользу "Браги", которая, таким образом, во второй раз подряд стала победителем турнира. "Спартак" – серебряный призер.

Бронзу завоевал двукратный победитель ЧМ московский "Локомотив", в матче за третье место со счетом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) переигравший японскую команду "Токио Верди".

Клубный чемпионат мира с участием восьми команд прошел в Москве на арене "Мегаспорт".

пляжный футбол

Новости по теме

Новости

Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Итальянка Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля

Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м

Конькобежка Воронина с рекордом мира выиграла ЧМ в забеге на 5000 м

Конькобежка Воронина с рекордом мира выиграла ЧМ в забеге на 5000 м

Россиянин Логинов выиграл золото ЧМ по биатлону в спринте

Россиянин Логинов выиграл золото ЧМ по биатлону в спринте
Допинг в российском спорте

Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады-2014

Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады-2014
Допинг в российском спорте

IBU обвинил биатлонистов Устюгова и Слепцову в допинге и лишит их всех наград

IBU обвинил биатлонистов Устюгова и Слепцову в допинге и лишит их всех наград

"Манчестер Сити" отстранен от еврокубков на два сезона

"Манчестер Сити" отстранен от еврокубков на два сезона

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');