"Спартак" проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.

Результат встречи – 8:3 (3:0, 1:1, 4:2) в пользу "Браги", которая, таким образом, во второй раз подряд стала победителем турнира. "Спартак" – серебряный призер.

Бронзу завоевал двукратный победитель ЧМ московский "Локомотив", в матче за третье место со счетом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) переигравший японскую команду "Токио Верди".

Клубный чемпионат мира с участием восьми команд прошел в Москве на арене "Мегаспорт".