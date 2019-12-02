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Сборная России завоевала бронзу ЧМ по пляжному футболу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по пляжному футболу стала бронзовым призером чемпионата мира в Парагвае.

В матче за третье место россияне нанесли поражение сборной Японии – 5:4 (2:3, 1:1, 2:0).

Золото завоевала сборная Португалии, в финале со счетом 6:4 победившая Италию.

На групповом этапе россияне победили Сенегал (8:7) и Белоруссию (5:3) и потерпели поражение от ОАЭ (1:4). Вместе с Сенегалом сборная России вышла в плей-офф.

В четвертьфинале команда Михаила Лихачева выиграла у действовавших на тот момент чемпионов, бразильцев (4:3). В полуфинале российская сборная уступила Италии (7:8).

Чемпионат мира-2019 проходил в Парагвае.

пляжный футбол

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