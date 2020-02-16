Федор Смолов забил "Реалу" в чемпионате Испании
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский футболист Федор Смолов открыл счет голам за "Сельту", поразив ворота "Реала" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании.
На седьмой минуте встречи, которая проходит в Мадриде не стадионе "Сантьяго Бернабеу, россиянин получил мяч из глубины поля, вышел один на один и пробил мимо голкипера Тибо Куртуа в створ ворот "Реала".
В настоящее время идет первый тайм игры, счет – 1:0 в пользу "Сельты".
7' ¡GOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOL DE @smolovfedor_90!— RC Celta (@RCCelta) February 16, 2020
RMA 0-1 CEL#RealMadridCelta #LaLiga pic.twitter.com/DJM2gpqDZV
Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" 30 января на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона, по его условиям "Сельта" имеет право выкупа футболиста.
Матч с "Реалом" стал третьим для Смолова в "Сельте" и вторым подряд – в стартовом составе.