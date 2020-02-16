Смолов вошел в стартовый состав "Сельты" на матч с "Реалом"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов с первых минут начнет игру 24-го тура чемпионата Испании по футболу против "Реала". Тренерский штаб включил его в стартовый состав.

Матч "Реал" – "Сельта" пройдет в Мадриде в воскресенье и стартует в 23:00 мск.

Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" 30 января на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона, по его условиям "Сельта" имеет право выкупа футболиста.

Смолов успел принять участие в двух матчах за "Сельту". В дебютной для себя игре против "Валенсии" он вышел незадолго до финального свистка и "Сельта" проиграла (0:1). Потом Смолов вышел в стартовом составе на игру "Севильи", был заменен за несколько минут до окончания встречи, после чего "Сельта" вырвала победу (2:1).

Сейчас "Сельта" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Реал" – лидер турнира. В Примере – главном дивизионе испанского футбола – выступают 20 команд.