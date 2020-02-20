Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.

Таким образом, ее позиции не изменились.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии, в первую десятку также входят Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина, Колумбия.

Национальная команда Бельгии является одним из соперников сборной России по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года. Также в группу россиян входят сборные Дании (16-е место в рейтинге ФИФА) и Финляндии (58-е).

С момента предыдущего обновления рейтинга (19 декабря) кардинальных изменений в нем не произошло. Наибольший прогресс зафиксирован у сборной Палестины, которая поднялась на три строчки и теперь занимает 103-е место. Две команды опустились на две строчки, что является самым сильным падением за отчетный период. Речь идет о сборных Гонконга и Сейшельских Островов, которые сейчас занимают 143-е и 202-е места соответственно.