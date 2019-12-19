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Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Позиции сборной России по футболу в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг, не изменились.

Российская национальная команда по-прежнему занимает 38-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия, которая является соперником россиян по групповому этапу чемпионата Европы-2020 года. В первой десятке также находятся Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина, Колумбия.

Дания, с которой сборная России также сыграет на Евро-2020, сохранила 16-ю строчку, Финляндия – 58-ю.

Предыдущая версия рейтинга была опубликована 28 ноября, с тех пор сборная России, как и многие другие национальные команды, матчей не проводили.

футбол рейтинг ФИФА

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