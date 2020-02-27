Семак усомнился, что Дзюба сыграет с "Локомотивом"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба, получивший травму в матче на сборах, подготовку к матчу с московским "Локомотивом" ведет вне состава команды.

"Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного (в его состоянии) не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры", - заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, слова которого приводит пресс-служба клуба.

"Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть", – заявил Семак.

Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет 29 февраля.