Футболисты "Зенита" победили ЦСКА в товарищеском матче в Испании

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 3:2 победил соперников из московского ЦСКА в контрольной встрече в Испании.

После голов Кристияна Бистровича (22-я минута) и Федора Чалова (43) ЦСКА ушел на перерыв со счетом 2:0 в свою пользу. Во втором тайме три гола провел "Зенит", в составе которого отличились Артем Дзюба (59, 61) и Сердар Азмун.

Матч прошел в рамках подготовки команд к весенней части чемпионата России-2019/20. "Зенит" занимает здесь первое место (45 очков), ЦСКА – четвертое (34).