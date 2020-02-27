Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Дубае.
В четвертьфинале соревнования 17-я ракетка мира потерпел поражение от лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича. Результат противостояния – 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.
Ранее в четверг из турнира выбыл россиянин Андрей Рублев, уступив британцу Даниэлю Эвансу.