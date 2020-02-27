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Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Дубае.

В четвертьфинале соревнования 17-я ракетка мира потерпел поражение от лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича. Результат противостояния – 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

Ранее в четверг из турнира выбыл россиянин Андрей Рублев, уступив британцу Даниэлю Эвансу.

теннис Карен Хачанов

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