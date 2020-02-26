Шарапова завершила карьеру
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.
Свое решение она озвучила в инстаграме.
"Теннис" - я прощаюсь", - написала она.
"Оглядываясь назад сейчас, я понимаю, что теннис был моей вершиной. Мой путь проходил по долинам и обходным тропам, но вид с вершины был невероятным. Однако, после 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору, соревноваться в другом типе местности", - добавила Шарапова.
Мария Шарапова является победительницей всех четырех турниров Большого шлема. В 2004 году она выиграла Уимблдон, В 2006 – Открытый чемпионат США, в 2008 – Открытый чемпионат Австралии, в 2012 и 2014 – "Ролан Гаррос". В общей сложности 32-летняя россиянка выиграла 36 турниров.
Шарапова возглавляла мировой рейтинг, но из-за дисквалификации за мельдоний выбыла из первой сотни. После возвращения в спорт ее стала преследовать череда травм, в результате чего теннисистке не удавалось играть в полную силу. В худшем случае – она снималась с турниров.
Сейчас она занимает в рейтинге WTA 373 место.
Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It"s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I"ll still be pushing. I"ll still be climbing. I"ll still be growing. Tennis—I"m saying goodbye.