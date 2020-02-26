Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова Фото: Reuters

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.

Свое решение она озвучила в инстаграме.

"Теннис" - я прощаюсь", - написала она.

"Оглядываясь назад сейчас, я понимаю, что теннис был моей вершиной. Мой путь проходил по долинам и обходным тропам, но вид с вершины был невероятным. Однако, после 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору, соревноваться в другом типе местности", - добавила Шарапова.

Мария Шарапова является победительницей всех четырех турниров Большого шлема. В 2004 году она выиграла Уимблдон, В 2006 – Открытый чемпионат США, в 2008 – Открытый чемпионат Австралии, в 2012 и 2014 – "Ролан Гаррос". В общей сложности 32-летняя россиянка выиграла 36 турниров.

Шарапова возглавляла мировой рейтинг, но из-за дисквалификации за мельдоний выбыла из первой сотни. После возвращения в спорт ее стала преследовать череда травм, в результате чего теннисистке не удавалось играть в полную силу. В худшем случае – она снималась с турниров.

Сейчас она занимает в рейтинге WTA 373 место.