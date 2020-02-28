Определились пары 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне в пятницу, стал известен состав пар 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Пары выглядят следующим образом: "Истанбул" (Турция) – "Копенгаген" (Дания), "Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия), "Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия), "Вольфсбург" (Германия) – "Шахтер" (Украина), "Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания), "Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия), ""Айнтрахт" (Германия)/"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) (ответный матч 1/16 финала в этой паре пройдет в пятницу) – "Базель" (Швейцария), "ЛАСК" (Австрия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Российские клубы выбыли из еврокубков по завершении групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.