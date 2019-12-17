В РФПЛ заявили об отсутствии деградации футбола в РФ, несмотря на вылет из еврокубков

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU -Неудача российских клубов в еврокубках сезона-2019/20 не сильно повлияет на имидж чемпионата России по футболу, такое мнение высказал глава РФПЛ Сергей Прядкин.

"Нет никакой деградации в нашем футболе. Наша турнирная таблица показывает, что до самого последнего тура не будут определены участники еврокубков и команды, которые покинут лигу. Мои коллеги из других лиг не видели никогда такой конкуренции в турнирной таблице, у нас очень интересный чемпионат", - сказал Прядкин во вторник на пресс-конференции в Москве.

"Конечно, то, что наши клубы не вышли в весеннюю стадию еврокубков - минус, мы потеряем шестую строчку в коэффициенте лиг. Это не сильно повлияет на имидж лиги, тем не менее, это негатив", - добавил Прядкин.

"Я не думаю, что не было старания, у каждого из клубов были объективные причины. Каждый сделает выводы, без воли и без борьбы наши команды не сдавались, боролись до конца. К сожалению, мы уступаем, такая ситуация - негатив. Есть надежда, на то, что ряд наших команд омолаживают состав, строят игру с перспективой. Надеюсь, что в следующем сезоне они достойно представят нашу страну в Европе", - сказал Прядкин.

В текущем сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов Россию представляли московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", в основной стадии Лиги Европы - ЦСКА и "Краснодар". Ни одна из этих команд не вышла в весенний раунд турниров.