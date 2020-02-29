"Спартак" обыграл "Динамо" в 20-м туре РПЛ
Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл столичное "Динамо" в гостевом матче Российской премьер-лиги.
Красно-белые победили на "ВТБ Арене" со счетом 2:0.
На 30-й минуте "Спартак" вышел вперёд благодаря голу Зелимхана Бакаева. Во втором тайме, на 62-й минуте гости увеличили преимущество благодаря голу Романа Зобнина.
Динамо - Спартак. 0:1. Зелимхан Бакаев, Тинькофф РПЛ, 20 тур 29.02.2020 от Российская Премьер-Лига на Rutube
Динамо - Спартак. 0:2. Роман Зобнин, Тинькофф РПЛ, 20 тур 29.02.2020 от Российская Премьер-Лига на Rutube
Благодаря этой победе красно-белые обошли "Динамо" в турнирной таблице чемпионата России и поднялись на девятое место (25 очков). У "Динамо" 24 очка и десятое место.