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Массовая драка фанатов "Динамо" и "Спартака" произошла в столице

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Футбольные фанаты подрались в Москве, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, массовая драка с участием более 50 человек произошла на Ленинградском проспекте 27, недалеко от стадиона ВТБ-Арена.

Собеседник агентства добавил, что данные о пострадавших уточняются.

Полиция Москвы проводит проверку по данному поводу и устанавливает личности участников драки, сообщили позже "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

В данный момент на ВТБ-Арене проходит футбольный матч "Динамо" - "Спартак".

футбол Динамо Спартак

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