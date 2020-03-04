Егор Титов назвал "Спартак" фаворитом кубкового дерби с ЦСКА

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бывший капитан московского "Спартака", эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Егор Титов считает, что команда победит столичный ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.

"Учитывая, что у "Спартака" хуже ситуация в таблице, то настрой на Кубок России будет более серьезным. ЦСКА может побороться за Лигу чемпионов. Поэтому ставлю на проход "Спартака". Отметил бы, что он очень неплохо в этом сезоне играет в знаковых матчах - с "Динамо", с ЦСКА, "Локомотивом", - сказал Титов "Интерфаксу".

Между тем, эксперт отметил, что до возобновления чемпионата фаворитом матча он считал ЦСКА, но первые официальные встречи 2020 года вынудили его поменять мнение о соперниках.

"Перед стартом первого после перерыва тура ЦСКА был для меня фаворитом и в кубковом матче. Остается в памяти, как играл "Спартак" в первой части сезона. Да, была победа на предсезонном турнире, который мы видели, но это совсем другое. К тому же там "Спартак" много пропускал. А соперники играли очень уж открыто, временами без должной концентрации. Да и кто-то вторым составом играл, кто-то по тайму давал сыграть двум составам", - отметил Титов..

"Но посмотрел игру "Спартака" с "Динамо" и матч ЦСКА с "Уралом". Честно говоря, "Спартак" понравился гораздо больше. Дело не в результате. У ЦСКА осталась проблема реализации, к тому же оборона далеко не всегда действует надёжно. Да и проблема второго тайма в случае с ЦСКА никуда не делась. "Спартак" же понравился отдачей. Был виден рисунок игры", - сказал экс-капитан "Спартака".

"Но все равно, это кубковая встреча, игра на три результата, дерби", - сказал Титов, добавив: "не решусь ставить на основное время".

Матч "Спартак" - ЦСКА пройдет в среду на стадионе "Открытие Арена" и стартует в 19:30 мск.