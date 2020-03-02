Назван арбитр на кубковый матч "Спартак" – ЦСКА
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка России по футболу между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА обслужит ростовчанин Сергей Иванов, сообщает пресс-служба РФС.
За систему видеопомощи арбитра (VAR) будет отвечать дмитровчанин Евгений Турбин.
Игра пройдет на спартаковском стадионе "Открытие Арена" 4 марта.
Также в этот день сыграют "Ахмат" и "Зенит", на матч назначен Николай Волошин (Смоленск). За VAR будет отвечать Сергей Карасев (Москва).
Матч "Шинник" - "Урал" доверен судье Игорю Панину (Дмитров).
В четверг, 5 марта, сыграют "Химки" и "Торпедо", игру будет судить Евгений Кукуляк (Калуга).
Прошлом году Кубок России выиграл московский "Локомотив".