Назван арбитр на кубковый матч "Спартак" – ЦСКА

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка России по футболу между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА обслужит ростовчанин Сергей Иванов, сообщает пресс-служба РФС.

За систему видеопомощи арбитра (VAR) будет отвечать дмитровчанин Евгений Турбин.

Игра пройдет на спартаковском стадионе "Открытие Арена" 4 марта.

Также в этот день сыграют "Ахмат" и "Зенит", на матч назначен Николай Волошин (Смоленск). За VAR будет отвечать Сергей Карасев (Москва).

Матч "Шинник" - "Урал" доверен судье Игорю Панину (Дмитров).

В четверг, 5 марта, сыграют "Химки" и "Торпедо", игру будет судить Евгений Кукуляк (Калуга).

Прошлом году Кубок России выиграл московский "Локомотив".