Российские фехтовальщики не поедут на турнир в США из-за коронавируса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Федерация фехтования России не делегировать спортсменов сборной страны на соревнования в США.

"Настоящим информируем региональные федерации и все заинтересованные организации, что Федерация фехтования России решила отказаться от участия в соревнованиях Гран-При по рапире среди мужчин и женщин в городе Анахайм, Калифорния (США) 13-15 марта 2020 года и не направлять туда свои сборные команды", - говорится в заявлении, которое распространила во вторник пресс-служба ФФР.

"Сделано это ввиду сложившихся форс-мажорных обстоятельств, а именно введением в штате Калифорния чрезвычайного положения в связи с распространением короновируса Covid-2019. Речь идет о здоровье спортсменов и рисков оказаться в карантине или режиме самоизоляции, что соответственно нарушит тренировочный процесс и планы подготовки к участию в Играх XXXII Олимпиады в Токио", - сообщила пресс-служба.

По состоянию на 10 марта число выявленных случаев заражения в мире коронавирусом нового типа достигло 114 452 человек, скончались 4026. В США зафиксировано более 750 инфицированных. Из-за коронавируса скончались 26 человек.