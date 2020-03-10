У российского велогонщика Дмитрия Страхова диагностирован коронавирус

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - У гонщика российской велокоманды "Газпром-РусВело" Дмитрия Страхова в ОАЭ диагностирован коронавирус, сообщили в команде.

"Гонщик "Газпром-РусВело" Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус", - говорится в сообщении команды в инстаграме.

В команде отметили, что всего в ОАЭ "для дополнительных тестов" госпитализированы три гонщика "Газпром-РусВело".

"После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени", - приводятся слова 24-летнего Страхова.

Россиянин Дмитрий Страхов выступает в "Газпром-РусВело" с 2020 года.

3 марта пресс-служба "Газпром-РусВело" сообщила, что ее гонщиков очередной день не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за карантина. Велогонщики прибыли в Абу-Даби на многодневную гонку "Тур ОАЭ". Два этапа гонки были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

В российском посольстве в Абу-Даби сообщили, что эмиратская сторона пока не предоставила дипмиссии сведения о россиянине, заразившемся коронавирусом. "В настоящее время диппредставительство направило все необходимые запросы и находится в контакте с местными властями и ждет реакции партнеров", - говорится в сообщении, распространенном посольством.