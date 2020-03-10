У российского велогонщика Дмитрия Страхова диагностирован коронавирус
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - У гонщика российской велокоманды "Газпром-РусВело" Дмитрия Страхова в ОАЭ диагностирован коронавирус, сообщили в команде.
"Гонщик "Газпром-РусВело" Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус", - говорится в сообщении команды в инстаграме.
В команде отметили, что всего в ОАЭ "для дополнительных тестов" госпитализированы три гонщика "Газпром-РусВело".
"После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени", - приводятся слова 24-летнего Страхова.
Россиянин Дмитрий Страхов выступает в "Газпром-РусВело" с 2020 года.
3 марта пресс-служба "Газпром-РусВело" сообщила, что ее гонщиков очередной день не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за карантина. Велогонщики прибыли в Абу-Даби на многодневную гонку "Тур ОАЭ". Два этапа гонки были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
В российском посольстве в Абу-Даби сообщили, что эмиратская сторона пока не предоставила дипмиссии сведения о россиянине, заразившемся коронавирусом. "В настоящее время диппредставительство направило все необходимые запросы и находится в контакте с местными властями и ждет реакции партнеров", - говорится в сообщении, распространенном посольством.
Гонщик "Газпром-РусВело" Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус ⠀ Прошло 11 дней с момента, как российская команда была заблокирована в отеле в Абу-Даби в связи с распространением #covid19 ⠀ Три гонщика команды "Газпром-РусВело" были госпитализированы для прохождения дополнительных тестов. Дмитрий Страхов отправился в госпиталь в воскресенье вечером: ⠀ "После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени" — Страхов. ⠀ #GazpromRusVelo #велоспорт #болеемзанаших #UAE #covid19 #coronavirus #мид #коронавирус #новостиспорта #cycling #ciclismo