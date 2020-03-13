Баскетбольная Единая Лига ВТБ приостановила сезон

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Руководство Единой Лиги ВТБ после обсуждения с баскетбольными клубами приняла решение приостановить игры текущего сезона из-за коронавируса.

"FIBA, под эгидой которой выступает Единая Лига ВТБ, ранее объявила о приостановке всех проводимых турниров из-за пандемии коронавируса с 13 марта. Несмотря на то, что официальных документов в лигу не поступало, после обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство лиги приняло решение временно приостановить сезон 2019/20", - говорится в сообщении лиги, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, в лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое не могло быть оставлено без внимания.

"На данный момент в стране-участнице чемпионата Эстонии объявлено чрезвычайно положение в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей лиги были многочисленные контакты с клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)" - говорится в заявлении лиги.

"Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что приостановлены чемпионаты в баскетбольных Евролиге, Кубке Европы, НБА.