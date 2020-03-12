НБА приостановит сезон из-за коронавируса у одного из игроков

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о приостановке сезона на неопределенный срок из-за обнаруженного у одного из игроков команды "Юта Джаз" (Солт-Лейк-Сити) коронавируса COVID-19, сообщается на сайте лиги.

Как отмечается, результат анализа стал известен незадолго до матча между "Юта Джаз" и "Оклахома-Сити Тандер". Эта игра была отменена. Заразившегося игрока на арене не было.

"НБА приостанавливает все матчи по окончании игрового дня в среду до дальнейших уведомлений. НБА будет использовать этот перерыв для определения дальнейших шагов... в отношении пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Имя игрока не называется.