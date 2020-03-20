"Реал" определился с судьбой Зидана в клубе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" решил сохранить Зинедина Зидана на посту главного тренера команды вне зависимости от ее результатов по итогам сезона, сообщает AS.

Изначально планировалось, что руководство клуба собиралось подвести итоги выступления "Реала" по окончании сезона. Причем, как сообщалось, в случае отсутствия титулов Зидана могли уволить. Однако срыв сезона из-за коронавируса (игроки "Реала", в частности, попали в карантин из-за положительного вируса у игрока баскетбольной команды, входящей в структуру мадридского клуба) внес свои коррективы в планы руководства.

Таким образом, Зидан проработает в "Реале" как минимум в сезоне-2020/21.

Сейчас "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, на два балла отставая от лидирующей "Барселоны". Из Кубка Испании команда вылетела, в Лиге чемпионов дошла до 1/8 финала: на своем поле уступила английскому "Манчестер Сити", ответный матч отложен.

Зидан вернулся на пост главного тренера "Реала" в марте 2019 года. До этого Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год, выиграв с командой ряд турниров, включая трижды подряд Лигу чемпионов.