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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Футболисты "Реала" попали в карантин из-за коронавируса у баскетболиста

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Баскетболисты и футболисты мадридского "Реала" помещены в карантин, сообщила пресс-служба испанского клуба.

Решение было принято после того, как у одного из баскетболистов "королевского клуба" был выявлен коронавирус.

"Реал Мадрид" сообщает, что у члена нашей основной баскетбольной команды выявлен положительный результат на коронавирус. Баскетболисты и футболисты "Реала", которые тренируются на одной базе, помещены в карантин", - говорится в сообщении. Кроме этого, закрыта на карантин вся инфраструктура "Реала" и обслуживающий персонал.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у защитника туринского "Ювентуса" Даниэля Ругани.

футбол баскетбол Реал коронавирус

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