Президент РПЛ заявил, что игры лиги возобновятся не раньше 24 апреля

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Тинькофф - Российской премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что проведение матчей РПЛ после паузы из-за пандемии коронавируса может возобновиться ближе к концу апреля.

"Если 10-го апреля мы стартуем, то сыграть сможем не раньше 24-го апреля", - сказал он в эфире "Матч ТВ" в субботу.

Прядкин отметил, что клубам понадобиться не менее двух недель, чтобы восстановить футболистов после паузы.

Ранее сообщалось, что РПЛ из-за коронавируса приостановила проведение чемпионата до 10 апреля.