Чемпионат РПЛ не возобновят, пока ограничения не снимут во всех регионах клубов

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига может отложить возобновление национального первенства после совещания, намеченного на 10 апреля, если хотя бы в одном регионе, где есть клуб РПЛ, будут действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, заявил президент лиги Сергей Прядкин.

"Уверен, что если обстановка в разных регионах будет разной, и распоряжения властей будут разными, мы выступим единым фронтом, и не будем проводить матчи, если хотя бы в одном регионе, где есть клуб РПЛ, будут ограничения после 10 апреля", - сказал Прядкин в эфире канала "Россия 24".

17 марта он сообщил, что клубы РПЛ 10 апреля обсудят возможность возобновления национального первенства после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

"Переносить матчи в другие регионы мы считаем неправильным. Футбол существует для болельщиков и фанатов, невозможно перевести 20 тысяч болельщиков, например, из Москвы в Пермь", - сказал Прядкин.

Он отметил, что решение поставить на паузу чемпионат из-за коронавируса принималось согласовано с клубами, Российским футбольным союзом и УЕФА.

Между тем, ранее владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун предлагал досрочно завершить чемпионат России и признать чемпионом нынешнего лидера, петербургский "Зенит".