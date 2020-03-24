Абэ предложил главе МОК перенести Олимпиаду-2020 в Токио на год

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом высказал предложение примерно на год отложить Летние Олимпийские игры в Токио, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

При этом во внимание будет приниматься и время, нужное спортсменам для подготовки к соревнованиям, отмечает телеканал.

При разговоре также присутствовали глава оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Накануне Синдзо Абэ признал, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, возможно, придется отложить, если они не смогут состояться в "полном объеме".

Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.

В свою очередь председатель Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Херманн выступил за перенос летних Игр в Токио на 2021 год.

Между тем, в понедельник член Международного олимпийского комитета Дик Паунд сообщил, что решение о переносе Олимпиады 2020 года принято. Но позднее в пресс-службе МОК "Интерфаксу" подчеркнули, что это личная интерпретация Паунда полученной им информации.

Ранее из-за коронавируса было объявлено о переносе на следующий год чемпионата Европы-2020. Кроме того, ряд других крупных международных и национальных турниров также был перенесен или отменен.