Германия предложила перенести Олимпиаду на 2021 год

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Олимпийская спортивная конфедерация Германии выступает за перенос летних Игр в Токио на 2021 год, заявил ее председатель Альфонс Херманн.

"Проверка возможности переноса (Олимпиады - ИФ) - это правильный и, в свете нынешней ситуации в здравоохранении, давно необходимый шаг МОК. (. . .) В то же время мы хотели бы ясности, что Игры совершенно точно не могут состояться в запланированный срок и что рассматриваются другие возможные альтернативы", - говорится в заявлении Херманна, опубликованном на сайте конфедерации во вторник.

По его словам, немецкие атлеты находятся в очень сложной ситуации: они практически не могут тренироваться. Кроме того, все указывает на то, что Игры будут отменены.

"Поскольку, по прогнозам экспертов, и дата осенью не является стопроцентной альтернативой, мы предпочли бы перенос по меньшей мере на следующий год. Этот вопрос в ближайшие дни мы будем обсуждать с нашими спортсменами, чтобы узнать их мнение", - указал Херманн.

Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК. С предложением перенести Олимпиаду обратились национальные комитеты США и Новой Зеландии.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, возможно, придется отложить, если они не смогут состояться в "полном объеме".

Как сообщали японские СМИ, 24 марта Абэ планирует провести телемост с главой МОК Томасом Бахом. К разговору присоединятся глава оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори и губернатор Токио Юрико Коикэ. Токио планирует попросить МОК как можно быстрее принять решение о том, как следует проводить Игры в условиях пандемии коронавируса.

Между тем, в понедельник член Международного олимпийского комитета Дик Паунд сообщил, что решение о переносе Олимпиады 2020 года принято. Но позднее в пресс-службе МОК "Интерфаксу" подчеркнули, что это личная интерпретация Паунда полученной им информации.

Ранее из-за коронавируса было объявлено о переносе на следующий год чемпионата Европы-2020. Кроме того, ряд других крупных международных и национальных турниров также был перенесен или отменен.