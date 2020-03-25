КХЛ объявила о досрочном завершении сезона

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о том, что сезон-2019/20 доигран не будет.

"В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире Лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 2019/2020", - говорится в заявлении лиги.

"Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ", - отмечается в заявлении.

При этом, отмечается в тексте заявления, "лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле". "Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным", - говорится в заявлении.

"Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ. Также Совет Директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего Лига приступит к подготовке календаря", - говорится в сообщении.

"Иначе будет нарушен спортивный принцип"

В частности, лига сетует на то, что возникли бы сложности с возвращением в Россию иностранных игроков, что, по мнению КХЛ, не только лишило бы спортивной привлекательности, но и стало бы нарушением спортивного принципа.

Лигу также насторожило, что продолжение чемпионата летом вызовет "принцип домино", по которому автоматически возникнут накладки при подготовке и проведении следующего сезона.

"При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону 2020/2021", - говорится в заявлении.

Таким образом, единственным триумфатором сезона в КХЛ стал московский ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат.

Что было раньше

17 марта КХЛ объявила о том, что берет паузу в сезоне до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее два клуба КХЛ - финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс", пробившиеся в четвертьфинал Кубка Гагарина, отказались от участия в соревновании в связи с угрозой COVID-19. В сериях 1/4 финала они должны были сыграть с петербургским СКА и новосибирской "Сибирью" соответственно.

В следующую стадию турнира пробились московские ЦСКА и "Динамо", казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".

Коронавирус поразил спорт

В результате вспышки коронавируса спортивный сезон в мире встал на карантин. Отменены или перенесены крупнейшие международные соревнования: на следующий год отложены чемпионат Европы по футболу-2020, летняя Олимпиада-2020. Перенесен с перспективной полной отмены чемпионат мира по фигурному катанию, отменен чемпионат мира по хоккею, досрочно завершен сезон у биатлонистов и лыжников, отменены и перенесены ряд этапов чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" - и многое другое.