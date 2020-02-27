ЦСКА в пятый раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА занял итоговое первое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заключительном матче чемпионата армейцы на своем льду со счетом 6:0 разгромили соперников из ХК "Сочи" и набрали 94 очка.

На триумф в чемпионате до последнего игрового дня претендовал также казанский "Ак Барс", но дома он уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" (0:3). У клуба из столицы Татарстана 93 балла, как и у петербургского СКА, также вошедшего в тройку лучших.

ЦСКА, таким образом, во второй раз подряд и в пятый раз в целом выиграл Кубок Континента, который вручается лучшей команде по итогам чемпионата. Армейцы также выиграли Западную конференцию, "Ак Барс" – Восточную.

Регулярный сезон КХЛ продолжится матчами плей-офф, по итогам которых будет выявлен обладатель Кубка Гагарина.