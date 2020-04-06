Умер бывший тренер "Барселоны", "Реала" и "Атлетико" Антич

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер испанского футбольного клуба "Атлетико" серб Радомир Антич скончался в 71-летнем возрасте, сообщает пресс-служба ФК из Мадрида.

"Атлетико" оплакивает смерть нашего бывшего тренера Радомира Антича", - говорится в заявлении клуба, опубликованном на сайте ФК. О причинах смерти не говорится.

Радомир Антич работал в "Атлетико" с 1995 по 2000 год. В сезоне-1995/96 команда под его руководством выиграла чемпионат Испании и Кубок Испании.

Также он тренировал испанские "Реал", "Барселону", "Сарагосу", "Овьедо", "Сельту", китайский "Шаньдун Лунэн", сборную Сербии.