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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:21

Мать главного тренера "Манчестер Сити " умерла после обнаружения COVID-19

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мать главного тренера футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, у которой ранее выявили коронавирус, скончалась в понедельник, сообщает BBC News.

"Все те, кто связан с нашим клубом, выражают самые искренние соболезнования в это крайне непростое время Пепу, его семье и близким", - сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Долорс Сала Каррио было 82 года.

Соболезнования в связи со смертью матери Гвардиоле выразили именитые футболисты и футбольные клубы: "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм Хотспур", "Саутгемптон".

На прошлой неделе Гвардиола записал видеообращение с призывом к согражданам оставаться дома на фоне вспышки нового коронавируса. В марте он пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Хосеп Гвардиола Манчестер Сити коронавирус

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