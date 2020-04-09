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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48

"Сельта", за которую играет Смолов, пошла на понижение зарплат

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Сельта", цвета которой на правах аренды защищает российский нападающий Федор Смолов, объявил о понижении зарплат игрокам и тренерам на период пандемии коронавируса.

СпортСмолов нарушил карантин в Испании и вернулся в РоссиюСмолов нарушил карантин в Испании и вернулся в РоссиюЧитать подробнее

"Клуб хотел бы выразить свою признательность за содействие в достижении соглашения, а также за понимание и принятие сложной экономической ситуации, с которой столкнулись клубы", - говорится в сообщении "Сельты".

На какой именно размер снижаются зарплаты, не сообщается.

В настоящее время из-за вспышки коронавиурса возникла пауза во многих чемпионатах, в результате чего клубы понесли многомиллионные убытки. Игроки многих клубов согласились на сокращение зарплат.

Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" 30 января на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона, по его условиям "Сельта" имеет право выкупа футболиста.

5 апреля сообщалось, что Смолов, нарушив карантин в Испании, покинул эту страну и вернулся в Россию. Вскоре футболист в своем инстаграме написал, что ситуация потребовала его возвращения в Россию, чтобы быть ближе к семье.

"Я благодарен "Сельте" за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго", - написал он.

футбол Федор Смолов

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