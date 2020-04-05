Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в Россию

Футболист Федор Смолов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий испанского футбольного клуба "Сельта" Федор Смолов нарушил карантин в Испании и, покинув страну, вернулся в Россию, пишет издание Marca в воскресенье.

"Игрок сборной России Федор Смолов отправился в свою страну, нарушив карантин, наложенный властями Испании из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что Смолов неоднократно обращался к руководству испанской Ла Лиги за разрешением вернуться в Россию по личным делам, однако получал отказы.

Отмечается, что Смолов обещал вернуться в "Сельту", как только уладит свои дела.

Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" 30 января на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона, по его условиям "Сельта" имеет право выкупа футболиста.

На счету Смолова в Испании один гол - в ворота "Реала" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В связи с пандемией коронавируса отменены и отложены на более поздние сроки многие международные и национальные соревнования по различным видам спорта.