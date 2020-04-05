Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46

Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в Россию

Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в Россию
Футболист Федор Смолов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий испанского футбольного клуба "Сельта" Федор Смолов нарушил карантин в Испании и, покинув страну, вернулся в Россию, пишет издание Marca в воскресенье.

СпортДебютный гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"Дебютный гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"Читать подробнее

"Игрок сборной России Федор Смолов отправился в свою страну, нарушив карантин, наложенный властями Испании из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что Смолов неоднократно обращался к руководству испанской Ла Лиги за разрешением вернуться в Россию по личным делам, однако получал отказы.

Отмечается, что Смолов обещал вернуться в "Сельту", как только уладит свои дела.

Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" 30 января на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона, по его условиям "Сельта" имеет право выкупа футболиста.

На счету Смолова в Испании один гол - в ворота "Реала" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В связи с пандемией коронавируса отменены и отложены на более поздние сроки многие международные и национальные соревнования по различным видам спорта.

футбол Федор Смолов

Новости по теме

Новости

"Бавария" продлила контракт с главным тренером

Английская премьер-лига продлила паузу на неопределенный срок

Английская премьер-лига продлила паузу на неопределенный срок

РПЛ нацелилась доиграть сезон в начале июня - середине июля

Подхватившие коронавирус гонщики "Газпром-РусВело" выписаны из больницы в ОАЭ

Тренер мужской сборной России по боксу заразился коронавирусом

Тренер мужской сборной России по боксу заразился коронавирусом

Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая

Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая

"Уимблдон"-2020 отменен из-за коронавируса

"Уимблдон"-2020 отменен из-за коронавируса

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

СМИ сообщили о намерении Ибрагимовича покинуть "Милан" после сезона

СМИ сообщили о намерении Ибрагимовича покинуть "Милан" после сезона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');