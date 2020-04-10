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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05

СБР предложил Польховского на пост главного тренера сборной России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России (СБР) принял решение направить в министерство спорта на согласование новую кандидатуру главного тренера национальной команды. Как сообщает пресс-служба СБР, речь идет о Валерии Польховском.

"Решено направить на согласование в Минспорт кандидатуру Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020-2021 г." - говорится в сообщении.

Польховскому поручено проработать и представить проект тренерского штаба СБР на сезон 2020-2021 на утверждение правлению союза до 20 апреля.

В настоящее время главным тренером сборной России по биатлону является Анатолий Хованцев, который занимает пост на протяжении последних двух сезонов.

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