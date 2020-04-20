Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" скептически реагирует на перспективу проведения оставшихся матчей чемпионата России без зрителей.

"Это не очень разумное решение", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

"А какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв", - считает владелец "Спартака".

По его словам, клубы-организаторы домашних матчей Российской-премьер-лиги (РПЛ) при таких раскладах понесут многомиллионные убытки.

"Если играть без зрителей на нормальном стадионе (...), то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков – ноль", - говорит Федун.

Он также отмечает, что клубы в других странах Европы финансово в меньшей степени, чем российские, пострадают от проведения матчей без зрителей.

"Там другая картина. В Европе гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт - оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!" – сказал Федун.

В субботу РПЛ выступила с заявлением, в котором допустила, что матчи оставшейся части чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса, пройдет при пустых трибунах.

"Да, такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков - это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны", - говорится в тексте заявления, распространенного пресс-службой лиги.