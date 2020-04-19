РПЛ допустила проведение оставшейся части чемпионата без зрителей

Фото: Reuters

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Матчи оставшейся части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) после его возобновления могут пройти при пустых трибунах, говорится в заявлении РПЛ.

"Да, такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков - это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны", - говорится в тексте заявления, распространенном пресс-службой лиги.

При этом РПЛ сдвинула предполагаемые сроки возобновления чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Если раньше говорилось об окончании чемпионата в начале июня-середине июля, то теперь - о возобновлении в середине июня-середине июля.

"Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей", - говорится в заявлении.

За малочисленными исключениями, футбольные чемпионаты прерваны во всем мире. Чемпионат РПЛ ушел на паузу в тот момент, когда было проведено 22 тура. В турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит", набравший 50 очков. Действующий чемпион России имеет комфортное преимущество перед ближайшими преследователями в лице московского "Локомотива" и ФК "Краснодар": они отстают на девять баллов.