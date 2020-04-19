Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15

РПЛ допустила проведение оставшейся части чемпионата без зрителей

РПЛ допустила проведение оставшейся части чемпионата без зрителей
Фото: Reuters

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Матчи оставшейся части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) после его возобновления могут пройти при пустых трибунах, говорится в заявлении РПЛ.

"Да, такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков - это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны", - говорится в тексте заявления, распространенном пресс-службой лиги.

СпортРПЛ нацелилась доиграть сезон в начале июня - середине июляЧитать подробнее

При этом РПЛ сдвинула предполагаемые сроки возобновления чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Если раньше говорилось об окончании чемпионата в начале июня-середине июля, то теперь - о возобновлении в середине июня-середине июля.

"Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей", - говорится в заявлении.

За малочисленными исключениями, футбольные чемпионаты прерваны во всем мире. Чемпионат РПЛ ушел на паузу в тот момент, когда было проведено 22 тура. В турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит", набравший 50 очков. Действующий чемпион России имеет комфортное преимущество перед ближайшими преследователями в лице московского "Локомотива" и ФК "Краснодар": они отстают на девять баллов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Наставника "Сельты" раздосадовал отъезд Смолова во время пандемии

СМИ назвали дату старта группового этапа Лиги чемпионов-2020/21

СМИ назвали дату старта группового этапа Лиги чемпионов-2020/21

Буффон продлит контракт с "Ювентусом"

Бывший футболист сборной Англии Хантер умер от коронавируса

Овечкин принял предложение Гретцки сыграть виртуальный матч NHL 20

ISU сочла невозможным провести ЧМ по фигурному катанию в 2020 году

ISU сочла невозможным провести ЧМ по фигурному катанию в 2020 году

Футболиста "Реала" Йовича вызвали в прокуратуру за нарушение карантина

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

16-летний иранец победил Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира

16-летний иранец победил Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира

ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве вновь перенесен

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');