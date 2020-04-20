Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:50

Надаль удивился запрету на игру в теннис в связи с коронавирусом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который считается "второй ракеткой мира" по рейтингу ATP, не понимает, почему ему и его коллегам не разрешают играть в теннис, хотя люди других профессий продолжают выполнять свою работу.

"Я, правда, не очень понимаю, почему мы не можем играть в теннис, ведь многие люди ходят на работу", - сказал Надаль в ходе онлайн-общения в инстаграме.

По его словам, в теннисе между спортсменами соблюдается значительная "безопасная дистанция", и потому запрет не может вызывать ничего, кроме недоумения.

Многие теннисные турниры отменили в разных странах мира в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, впервые с 1945 года не будут проводить Уимблдонский турннир.

Ранее лидеры мирового тенниса Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер предложили создать фонд помощи профессиональным теннисистам, оказавшимся в сложном положении по причине отмены турниров из-за пандемии COVID-19.

Обсудив эту идею с Надалем и Федерером, Джокович как председатель совета игроков изложил в письме профессиональным теннисистам свое предложение о поддержке игроков, занимающих места после 250-го вплоть по 700-е в мировой классификации, притом, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) намерена выделить $1 млн в помощь из-за пандемии классифицированным со 150-го по 400-е место.

теннис Рафаэль Надаль коронавирус

Новости по теме

Новости

Российский нападающий Григоренко перешел в клуб НХЛ "Коламбус"

Российский нападающий Григоренко перешел в клуб НХЛ "Коламбус"
Российская премьер-лига-2019/20

Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей

Союз биатлонистов утвердил старших тренеров сборной России

Блаттер включил Яшина в сборную Европы всех времен

Российская премьер-лига-2019/20

РПЛ допустила проведение оставшейся части чемпионата без зрителей

РПЛ допустила проведение оставшейся части чемпионата без зрителей

Наставника "Сельты" раздосадовал отъезд Смолова во время пандемии

СМИ назвали дату старта группового этапа Лиги чемпионов-2020/21

СМИ назвали дату старта группового этапа Лиги чемпионов-2020/21

Буффон продлит контракт с "Ювентусом"

Бывший футболист сборной Англии Хантер умер от коронавируса

Овечкин принял предложение Гретцки сыграть виртуальный матч NHL 20

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');