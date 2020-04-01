"Уимблдон"-2020 отменен из-за коронавируса

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы теннисного турнира Большого шлема "Уимблдон" объявили об отмене соревнования в 2020 году из-за вспышки коронавируса.

"Мы с большим сожалением отмечаем, что Главный совет Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и Комитет по управлению чемпионатами сегодня решили, что чемпионат-2020 будет отменен из-за проблем общественного здравоохранения, связанных с эпидемией коронавируса. 134-й чемпионат будет проходить с 28 июня по 11 июля 2021 года", - говорится в заявлении организаторов, опубликованном на сайте турнира.

"В первую очередь мы думаем о здоровье и безопасности всех тех, кто собирается вместе, чтобы провести "Уимблдон", - публики в Великобритании и посетителей со всего мира, наших игроков, гостей, участников, сотрудников, волонтеров, партнеров, подрядчиков и местных жителей", - говорится в заявлении.

Турнир был образован в 1877 году, а в последний раз прерывался с 1939 по 1945 годы. С тех пор проходил без сбоев.

В мужском одиночном разряде Уимблдонский турнир чаще всего выигрывал швейцарец Роджер Федерер (8 раз), в женском - американка Мартина Навратилова (9). Действующий победитель у мужчин - серб Новак Джокович, у женщин - румынка Симона Халеп.

В 2004 году турнир выиграла россиянка Мария Шарапова.