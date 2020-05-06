Футболист "Ювентуса" Дибала вылечился от коронавируса

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала больше не болен коронавирусом, сообщается на сайте футбольного клуба.

Футболист, подхвативший вирус COVID-19, сдал очередной тест на его наличие и получил отрицательный результат.

"Игрок вылечился и больше не подвергается домашнему режиму изоляции", - говорится в сообщении.

Дибала – не единственный футболист "Ювентуса", заразившийся коронавирусом. В середине апреля сообщалось, что от этой болезни вылечились полузащитник Блез Матюиди и защитник Даниэле Ругани.

26-летний Дибала играет в "Ювентусе" с 2015 года. В туринском клубе он четыре раза выиграл чемпионат Италии, три раза – Кубок Италии, два раза – Суперкубок Италии.