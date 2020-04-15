Футболисты "Ювентуса" Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Блез Матюиди и защитник команды Даниэле Ругани больше не больны коронавирусом.

Как сообщается на сайте ФК, футболисты прошли проверку на наличие вируса COVID-19. "Тесты дали отрицательные результаты", - говорится в сообщении.

"Таким образом, игроки восстановились и больше не находятся под домашним режимом изоляции", - подчеркивается в сообщении.

Оба заболели коронавирусом в середине марта.

33-летний Матюиди – победитель чемпионата мира-2018 в России в составе сборной Франции. В составе "Ювентуса" стал двукратным чемпионом Италии, по разу выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии. Также он играл за несколько французских клубов, в одном из которых – "Пари Сен-Жермен" – по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, три раза – Кубок французской лиги, два раза – Кубок Франции.

25-летний Ругани – четырехкратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Кубка Италии, дважды выиграл Суперкубок Италии. Все эти трофеи он завоевал, будучи игроком "Ювентуса".