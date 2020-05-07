КХЛ не смогла определить победителя сезона-2019/20

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига решила не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.

"В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров Чемпионата КХЛ, не существует", - говорится в заявлении лиги.

КХЛ, ранее объявившая о досрочном завершении сезона, решила присвоить "технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ)". Речь идет о командах, пробившихся в четвертьфинал Кубка Гагарина, причем они будут перечислены в алфавитном порядке: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва).

Отмечается, что "места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии с пунктами 7-8 статьи 24 Спортивного регламента КХЛ". На девятом месте, в частности, располагается омский "Авангард", на 10-м - екатеринбургский "Автомобилист", на 11-м - московский "Спартак". Последнее, 24-е место занимает минское "Динамо".

КХЛ сообщила, что вынесет на утверждение совета директоров лиги поправку в регламент "об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России, для определения чемпиона России по хоккею, а также серебряного и бронзового призеров чемпионата России по хоккею в сезоне 2019/2020".

Как сообщалось, первое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял московский ЦСКА. Сезон же в лиге был досрочно завершен по окончании первой стадии плей-офф, розыгрыша Кубка Гагарина.