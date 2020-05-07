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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51

Три футболиста "Фиорентины" подхватили коронавирус

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Три игрока и три сотрудника технического персонала итальянского футбольного клуба "Фиорентина" сдали положительный тест на наличие вируса COVID-19.

Как сообщается на сайте клуба, тестирование на коронавирус в "Фиорентине" прошло накануне.

Все заразившиеся - их имена не разглашаются - были отправлены на карантин.

По данным на утро четверга, в Италии было зарегистрировано 214 тыс. 457 заболевших коронавирусом. 29 тыс. 684 скончались.

В связи с пандемией, в Италии, как и в большинстве стран мира, были приостановлены чемпионаты по многим видам спорта, включая футбол.

футбол Италия коронавирус

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