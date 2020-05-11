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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50

Футболист "Аталанты" Ринальди умер в возрасте 19 лет

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Аталанта" сообщил о смерти 19-летнего полузащитника Андреа Ринальди.

"Президент и вся семья "Аталанты" глубоко тронуты уходом Андреа Ринальди", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Как отмечает Football Italia, три дня назад футболист почувствовал себя плохо и был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы в Варезе с аневризмой мозга.

Ринальди играл в системе "Аталанты" с 13-летнего возраста. В 2016 году он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны среди игроков не старше 17 лет.

В последнее время он находился в аренде в "Леньяно", который представляет Серию D (четвертый по статусу дивизион в итальянском футболе).

футбол

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