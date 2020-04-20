Воспитанник ФК "Локомотив" Самохвалов умер в возрасте 22 лет

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Защитник московской "Казанки", фарм-клуба московского ФК "Локомотив" Иннокентий Самохвалов скончался в понедельник на 23-м году жизни.

"Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Самохвалов является воспитанником "Локомотива".

"Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за "Казанку". У Самохвалова остались жена и сын", - говорится в сообщении.

Клуб подчеркивает, что Самохвалов "был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом".

"ФК "Локомотив" потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", - отмечается в сообщении.