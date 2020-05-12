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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47

Экс-хоккеист "Филадельфии" и СКА Лехтеря перешел в "Спартак"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения с форвардом Йори Лехетя.

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"Йори Лехтеря стал очередным новичком "Спартака" в нынешнем межсезонье. Контракт с 32-летним финским нападающим подписан до 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.

Предыдущий сезон спортсмен провел в петербургском СКА. В 51 матче регулярного чемпионата набрал 30 (15+15 по системе "гол+пас") очков. В плей-офф, который досрочно завершился из-за пандемии коронавируса, не играл.

В КХЛ финн играл также за ярославский "Локомотив" и новосибирскую "Сибирь". За его плечами и карьера в НХЛ, где он защищал цвета "Сент-Луиса" и "Филадельфии".

Лехтеря – бронзовый призер ОИ-2014 и серебряный призер ЧМ-2014 в составе сборной Финляндии.

хоккей КХЛ

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