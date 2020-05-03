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Экс-хоккеист ЦСКА и СКА Широков перешел в "Спартак"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Нападающий Сергей Широков стал игроком московского хоккейного клуба "Спартак".

Как говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба, "Спартак" и "Авангард" произвели обмен, "по итогам которого в клуб из Омска отправился нападающий Александр Хохлачев, а состав "Спартака" пополнил форвард Сергей Широков".

"Контракт Сергея Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
34-летний Сергей Широков в минувшем сезоне принял участие в 44 матчах, в которых набрал 24 (10+14 по системе "гол+пас") очка.

В КХЛ он выступал также в составе ЦСКА и СКА, он провел в общей сложности 577 матчей и набрал 367 (159+208) очков.

Широков - обладатель Кубка Гагарина (2017), двукратный чемпион мира (2012, 2014) и олимпийский чемпион (2018).

хоккей КХЛ

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