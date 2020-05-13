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Гендиректор "Зенита" отреагировал на сведения об интересе "Милана" к Дзюбе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев сообщил, что нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун, вопреки информации СМИ о возможном их переезде в Италию, остаются в команде.

"Слухи об уходе Азмуна и Дзюбы не имеют под собой никаких оснований. Это манеры агентов не только в Италии, но и в других странах. Наша позиция остается неизменной: ни продавать, ни покупать никого не собираемся", - приводит слова Медведева"Чемпионат".

Как сообщалось, в переходе Дзюбы заинтересован "Милан", в трансфере Азмуна – "Наполи".

Оба игрока являются чемпионами России в составе "Зенита". Дзюба защищает цвета команды с 2015 года, Азмун – с 2019г.

футбол ФК Зенит

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