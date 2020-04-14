Гендиректор "Зенита" опроверг сведения о возможном уходе Дзюбы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев назвал не соответствующими действительности сведения о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в итальянский "Лацио".

"Они не имеют под собой никакой почвы. На данный момент "Зенит" готовится к возобновлению чемпионата. Никакой другой вопрос в клубе не обсуждается", - приводит слова Медведева "Чемпионат".

Об интересе "Лацио" к Дзюбе" ранее сообщали итальянские СМИ.

Дзюба является игроком "Зенита" с 2015 года. В составе команды он выиграл чемпионат России, а также, защищая ее цвета, признавался футболистом года в стране.