Карякин стал лучшим из россиян в первый день онлайн-супертурнира

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял четвертое место по итогам первого дня шахматного онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

В трех матчах он одержал две победы, потерпел одно поражение и набрал 2 очка.

Лидируют действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен и два американца – Хикару Накамура и Уэсли Со: по 2,5 очка.

В турнире принимают участие еще два представителя России: Александр Грищук занимает промежуточное шестое место (1,5 балла), Даниил Дубов – 10-е (0,5).

Lindores Abbey Rapid Challenge является вторым этапом Шахматного Тура, организованного Магнусом Карлсеном. В отличие от первого этапа, Magnus Carlsen Invitational, где выступили восемь гроссмейстеров, здесь играют 12 человек.

На первом этапе участники играют круговой турнир, по три матча в день. Восемь лучших из них выходят в четвертьфинал.

Призовой фонд Lindores Abbey Rapid Challenge составляет $150 тыс., общий призовой фонд Тура - $1млн.

Как сыграли россияне в первый день

1-й тур. Александр Грищук, черными – Магнус Карлсен – 0:1, Даниил Дубов, черными - Дин Лижэнь (Китай) – 0:1, Сергей Карякин, черными – Хикару Накамура – 0:1.

2-й тур. Александр Грищук (белыми) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 1:0, Сергей Карякин, белыми - Юй Янъи (Китай) – 1:0, Даниил Дубов, белыми – Хикару Накамура – 0,5:0,5.

3-й тур. Александр Грищук, черными – Левон Аронян (Армения) – 0,5:0,5, Даниил Дубов, черными - Юй Янъи – 0:1, Сергей Карякин, черными - Вэй И (Китай) – 1:0.

Победителем первого этапа Тура Карлсена стал сам Карлсен.