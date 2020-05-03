Магнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнира
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой в финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.
Результат матча – 2,5:1,5 в пользу обладателя мировой шахматной короны.
Карлсен является организатором турнира. На круговом этапе соревнования выступили восемь гроссмейстеров, включая россиянина Яна Непомнящего. Четыре из них вышли в полуфинал. Непомнящий, заняв пятое место, не вошел в число полуфиналистов.
Призовой фонд турнира составил $250000. Карлсен получит $70000.
Congratulations to World Champion @MagnusCarlsen on winning his own #MagnusInvite tournament after beating Hikaru Nakamura in a thrilling final that ended 2.5:1.5! https://t.co/yWpKIo2mYj #c24live pic.twitter.com/T0S6yH3tbL— chess24.com (@chess24com) May 3, 2020