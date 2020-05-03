Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18

Магнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнира

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой в финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.

Результат матча – 2,5:1,5 в пользу обладателя мировой шахматной короны.

Карлсен является организатором турнира. На круговом этапе соревнования выступили восемь гроссмейстеров, включая россиянина Яна Непомнящего. Четыре из них вышли в полуфинал. Непомнящий, заняв пятое место, не вошел в число полуфиналистов.

Призовой фонд турнира составил $250000. Карлсен получит $70000.

шахматы Магнус Карлсен

Новости по теме

Новости

Гендиректор женского гандбольного ЦСКА: планируем стать одним из топовых клубов Европы

Гендиректор женского гандбольного ЦСКА: планируем стать одним из топовых клубов Европы

ПСЖ объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1

ПСЖ объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1

Первенство Футбольной национальной лиги решено не возобновлять

Первенство Футбольной национальной лиги решено не возобновлять

Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения

Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения

Рекордсмен КХЛ Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом"

Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Непомнящий уступил Карлсену в матче онлайн-супертурнира

Чемпионат Франции по футболу возобновлен не будет

В РФС и РПЛ назвали 21 и 28 июня оптимальными датами возобновления сезона

Олимпийские чемпионы Барабанов, Зуб и Зубарев покинули СКА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');